Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с заметно подросшим сыном, из-за которого развелась с Питтом

Голливудская звезда Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на людях с заметно подросшим сыном Мэддоксом.

Звездная мама с 21-летним сыном посетили торжественный обед в Белом доме, организованный президентом США Джо Байденом. В этот день главу Соединенных Штатов посетил президент Южной Кореи Юн Сок Эль с женой Ким Кон Хи. Отметим, что сын Джоли в корейском университете Йонсей в Сеуле учился корейскому языку и изучал биохимию.

Для выхода в свет актриса выбрала белое платье макси с разрезом, которое дополнила жакетом от Chanel.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом / Фото: Associated Press

Мэддокс был в классическом черном костюме и черном пальто. Поклонники Джоли отметили, что Мэддокс заметно подрос и с каждым годом становится настоящим красавцем.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом / Фото: Associated Press

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом / Фото: Associated Press

Отметим, что у Анджелины Джоли шестеро детей. Мэддокса звезда усыновила в марте 2002 года в Камбодже. После развода с Билли Бобом Торнтоном Джоли получила единоличную опеку над ребенком. В июле 2005 года в Эфиопии Анджелина вместе со своим тогдашним мужем Брэдом Питтом удочерили Захару. Шайло, родившаяся 27 мая 2006 года, стала первым биологическим ребенком Анджелины Джоли и Брэда Питта. 5 марта 2007 года Анджелина и Питт усыновили на юге Вьетнама трехлетнего мальчика Пакса Тьена. 12 июля 2008 года Анджелина Джоли родила двойню – мальчика Нокса Леона и девочку Вивьен Маршелин.

Напомним, что в сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. По словам артистки, причиной стало жестокое обращение мужа с ней и их старшим сыном Мэддоксом. Инцидент произошел на борту частного самолета. По словам Джоли, тогда Питт был в состоянии алкогольного опьянения и поднял руку на старшего сына.

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