Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Анджелина Джоли выиграла апелляцию по делу об опеке над детьми

Анджелина Джоли выиграла апелляцию по делу об опеке над детьми

Associated Press

Рассмотрение дела могут продолжить с новым судьей.

Голливудская актриса Анджелина Джоли выиграла апелляцию по делу об опеке над их с Брэдом Питтом детьми.

Так, знаменитость добилась отстранения судьи Джона Оудеркирка, который вел дело. Весной он вынес решение о совместной опеке, чего так добивался Питт. Впрочем, Джоли считает решение предвзятым, поскольку судья имел деловые отношения с адвокатами Питта и скрыл это. Также актрису возмутило то, что Джон отказался слушать мнения несовершеннолетних детей. Об этом пишет BBC.

"Это было этическим нарушением, которое может вызвать сомнение в способности судьи быть беспристрастным", — заявили в Калифорнийском апелляционном суде.

И теперь бывшим возлюбленным, скорее всего, придется восстановить волокиту перед новым судьей.

© Associated Press
Associated Press

Заметим, что Брэд Питт и Анджелина Джоли воспитывают шестерых детей: родных 14-летнюю Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокс, а также трех усыновленных — 19-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса и 16-летнюю Захару. Старший, Мэддокс, не подлежит решению об опеке.

Напомним, бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжается с 2016 года. Звезды развелись в 2019-м, впрочем, до сих пор не решили вопрос об опеке над детьми и раздела имущества. К судебному процессу привлекли много свидетелей, экспертов и терапевтов.