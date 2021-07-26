Анджелина Джоли выиграла апелляцию по делу об опеке над детьми

Анджелина Джоли выиграла апелляцию по делу об опеке над детьми

Рассмотрение дела могут продолжить с новым судьей.

Голливудская актриса Анджелина Джоли выиграла апелляцию по делу об опеке над их с Брэдом Питтом детьми.

Так, знаменитость добилась отстранения судьи Джона Оудеркирка, который вел дело. Весной он вынес решение о совместной опеке, чего так добивался Питт. Впрочем, Джоли считает решение предвзятым, поскольку судья имел деловые отношения с адвокатами Питта и скрыл это. Также актрису возмутило то, что Джон отказался слушать мнения несовершеннолетних детей. Об этом пишет BBC.

"Это было этическим нарушением, которое может вызвать сомнение в способности судьи быть беспристрастным", — заявили в Калифорнийском апелляционном суде.

И теперь бывшим возлюбленным, скорее всего, придется восстановить волокиту перед новым судьей.

Associated Press

Заметим, что Брэд Питт и Анджелина Джоли воспитывают шестерых детей: родных 14-летнюю Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокс, а также трех усыновленных — 19-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса и 16-летнюю Захару. Старший, Мэддокс, не подлежит решению об опеке.

Напомним, бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжается с 2016 года. Звезды развелись в 2019-м, впрочем, до сих пор не решили вопрос об опеке над детьми и раздела имущества. К судебному процессу привлекли много свидетелей, экспертов и терапевтов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку