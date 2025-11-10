Анджелина Джоли заинтриговала еще одним визитом в Украину: что сказала актриса

Анджелина Джоли / © Associated Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая на днях приезжала в Украину, заинтриговала еще одним будущим визитом.

Так, знаменитость побывала в ряде украинских городов, среди которых Николаев и Херсон. Как оказалось, во время своего путешествия артистка проездом посетила Винницу, где обедала в одном из пабов. Изданию "Гордон" удалось пообщаться с работниками заведения.

Оказывается, персонал о приезде Джоли не предупреждали. В частности, когда актриса пришла, работники были удивлены. Тем не менее, их попросили не мешать звезде, поэтому они вели себя максимально профессионально. Наконец, в конце Анджелина Джоли все же дала согласие сделать фото. Правда, заведению не разрешалось раскрывать подробности о визите Джоли в Украину, а также публиковать фотографию до того момента, пока она не покинет страну.

Анджелина Джоли / © Getty Images

Как говорят работники паба, звезде Голливуда все понравилось. Более того, перед тем, как двигаться дальше, актриса поблагодарила персонал и заинтриговала неожиданным заявлением. Артистка сказала, что "увидимся в следующий раз". Вполне вероятно, что это был далеко не последний визит Джоли в Украину.

"Благодарила, сказала, что ей понравилось. В конце она сказала: "See you next time", поэтому, возможно, случится еще такая уникальная возможность, что она снова к нам придет. Но - next time может быть и нескоро, конечно, мы понимаем", - говорят работники заведения.

Визит Анджелины Джоли в Украину - что известно

Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев. Звезда Голливуда встретилась с медицинским персоналом, волонтерами и семьями, которым приходится жить под постоянными обстрелами. Приезд звезды держался в тайне, о нем в целях безопасности стало известно лишь постфактум.

Кстати, недавно Анджелина Джоли поделилась впечатлениями о визите в Украину. Артистка опубликовала трогательный пост, где рассказала, какой была эта поездка.

В общем, ранее во время полномасштабной войны знаменитость уже бывала в Украине. Весной 2022 года звезда приезжала во Львов, где встретилась с переселенцами, которые пострадали от преступных действий страны-агрессора России.