Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и опубликовала первый трогательный пост

Актриса показала письмо от девочки из Афганистана.

Голливудская актриса Анджелина Джоли создала страницу в популярной социальной сети.

46-летняя знаменитость зарегистрировался в Instagram (@angelinajolie). Она это сделала, чтобы поддержать жителей Афганистана. На своей странице Анджелина планирует публиковать истории афганцев, а также делиться "голосами тех, кто по всему миру борется за права человека".

Также знаменитость опубликовала первый трогательный пост. Так, звезда показала письмо от девочки-подростка из Афганистана. В нем говорится о том, что жители очень напуганы приходом "талибов", ранее у них были права, но сейчас они "думают, что все их мечты ушли в прошлое, когда пришли они". Девушка добавила, что не верит, что "талибы" изменились и дадут афганцам жить так, как раньше.

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"Я была на границе с Афганистаном за две недели до 11 сентября, где я встретила афганских беженцев, бежавших от талибов. Это было двадцать лет назад. Печально наблюдать, как афганцы снова вынуждены покинуть свои дома из-за страха и неуверенности, охватившей их страну. Потратить так много времени и денег, пролить кровь и потерять жизнь только ради этого — почти невозможно понять. Наблюдать в течение десятилетий, как с афганскими беженцами — одними из самых способных людей в мире — обращаются как с грузом, также вызывает отвращение. Зная, что если бы у них были инструменты и уважение, сколько бы они сделали для себя. И встречать так много женщин и девушек, которые не только хотели получить образование, но и боролись за него. Как и другие преданные делу, я не отвернусь. Буду продолжать искать способы помочь. И я надеюсь, вы присоединитесь ко мне", — отметила Джоли.

Всего за полсуток на страницу актрисы подписалось 4,4 млн фолловеров, а пост собрал 1,4 млн лайков и более 72 тысяч комментариев. Под публикацией фолловеры поддержали инициативу звезды.

Напомним

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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