Анджелину Джоли в хрупком платье застали на прогулке со старшей дочерью Захарой

Голливудская актриса Анджелина Джоли прогулялась по улицам Нью-Йорка с 18-летней дочерью Захарой.

В частности, знаменитость попала в объективы папарацци, когда выходила из гостиницы Greenwich. Компанию знаменитости составила старшая дочь Захара, которая окончила первый год обучения в колледже. 18-летняя девушка сейчас находится на каникулах.

К слову, для прогулки Джоли выбрала хрупкое белое летнее платье. Образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками. А вот Захара на прогулку вышла в черном костюме оверсайз и кардигане. Яркость образу девушка добавила с помощью массивной сумки оранжевого цвета.

Angelina Jolie и ее дочери в Zahara являются сделанные экскурсии в Greenwich Hotel в Нью-Йорк, Нью-Йорк. pic.twitter.com/O0cg5a9twh — DK (@AJExquisitely) May 18, 2023

Отметим, что Захара в прошлом году стала студенткой частного гуманитарного женского колледжа в Атланте — Spelman College.

Напомним, недавно Анджелина Джоли порадовала поклонников архивным фото. Актриса опубликовала детский снимок с мамой, где она предстала совсем маленькой.

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