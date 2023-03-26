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Анджелину Джоли в лаконичном образе застали на встрече с известным миллиардером

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
3642
Время на прочтение
1 мин
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Анджелину Джоли в лаконичном образе застали на встрече с известным миллиардером

Фото: Associated Press

Знаменитости общались за ланчем.

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили в компании 44-летнего эколога Дэвида Майера де Ротшильда, наследника известной семьи миллиардеров и банкиров.

Звезда кино и исследователь окружающей среды встретились за ланчем в ресторане Nobu в Калифорнии. За разговором они провели около четырех часов. При выходе из заведения Анджелину и Дэвида застали папарацци.

Для выхода актриса выбрала лаконичное черное платье макси с вырезами на талии и остроносые туфли на каблуке.

Однако, к разочарованию поклонников актрисы, встреча была скорее делового характера. Говорят, что Анджелина и Дэвид обсуждали новый проект, связанный с экологией.

Отметим, что после развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли сосредоточила на детях и своей общественной деятельности, а не на отношениях. А вот актер, похоже, счастлив со своей новой избранницей Инес де Рамон и даже познакомил ее со своими детьми.

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Дата публикации
Просмотры
3642
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