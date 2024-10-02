Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим почти на 10 лет известным рэпером

Американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с британским рэпером Akala, который младше ее на девять лет.

Поводом для таких сплетен стали совместные появления пары на публичных мероприятиях. К слову, на днях у Анджелины Джоли прошла вечеринка, что касалась ее собственного бренда Atelier Jolie. На событии присутствовал и Akala. Он засветился на фотографиях, что были опубликованы в фотоблоге Atelier Jolie.

Рэпер Akala на мероприятии Анджелины Джоли/Фото: instagram.com/atelierjolieofficial

Что интересно, Анджелину Джоли и Akala незадолго до этого мероприятия тоже видели вместе. Актриса представляла на Нью-Йоркском кинофестивале фильм "Мария", где она играет главную роль. Рэпер во время премьеры тогда присоединился к Джоли.

В общем, как пишет Daily Mail, говорят, что пара более года частно встречается. Об этом начали говорить еще в мае прошлого года, когда Akala присоединился к Джоли и ее детям на литературном фестивале в Ямайке. Уже через шесть месяцев их застали за ужином.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Впрочем, у инсайдера издания People есть другая информация. Отмечается, что актриса и рэпер просто дружат. Кроме того, их якобы объединяют проекты, что касаются гуманитарной и социальной помощи. Тем временем сердце Джоли свободно.

Сама же парочка от комментариев удерживается. Ни Анджелина Джоли, ни Akala не подтверждают их романтические отношения, но и не опровергают.

Напомним, в настоящее время голливудская актриса представляет фильм "Мария", где она играет главную роль. На кинофестивале TIFF в Канаде Джоли неожиданно засветилась с российским актером Юрием Борисовым, что подыгрывает пропаганде.

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