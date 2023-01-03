Анджелину Джоли застали на свидании с 26-летним ирландским актером

Голливудскую актрису Анджелину Джоли застали за чашкой кофе с ирландским актером Полом Мескалем.

47-летняя звезда и 26-летний актер были замечены в одном из кафе Лондона. Они мило общались после спектакля Пола "Трамвай "Желание". Фотографию со свидания Джоли и Мескаля обнародовал в сториc в Instagram поклонник.

"Анджелина Джоли вчера посмотрела "Трамвай "Желание", а затем они выпили кофе в кафе", – подписали фото.

Фото: instagram.com/paulmescalpics

Неожиданная встреча произошла всего через несколько дней после того, как Мескал объявил о расставании со своей девушкой после двух лет совместной жизни.

Впрочем, у поклонников есть мысли, что это свидание могло быть дружеским. Ведь вместе с Анджелиной на встречу с Полом пришла и ее дочь Шайло.

Кстати, бывший муж Анджелины Джоли, актер Брэд Питт, тоже не тратит время даром. Новогоднюю ночь Питт провел в компании девушки младше его на 30 лет.

Читайте также: