Голливудскую актрису Анджелину Джоли неожиданно застали в компании российского актера Юрия Борисова, который снимался в пропагандистских фильмах и незаконно посещал аннексированный Россией Крым.

Артисты встретились на кинофестивале TIFF в Канаде. Джоли прибыла на событие представлять фильм "Мария", где она играет главную роль. Тем временем россиянин прибыл с премьерой фильма американского режиссера Шона Бейкера "Анора", где он воплотил на экране одного из героев.

Кстати, лента, где играет Борисов, также тесно переплетена с СССР и россиянами. В "Аноре" играют свои роли и другие российские актеры — Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

Актеры фильма "Анора"

К слову, на кинофестивале Анджелину Джоли подловили именно с Юрием Борисовым. Папарацци сфотографировали актеров, когда те что-то обсуждали. Между тем Джоли мило улыбалась Борисову во время беседы.

Анджелина Джоли с российским актером Юрием Борисовым

Все бы ничего, но российский актер в свое время снимался в пропагандистском фильме "Калашников" и не сторонился этого. Кроме того, Борисов фигурирует в базе сайта "Миротворец". К слову, актер поддержал аннексию Крыма по России и незаконно посещал полуостров, где осуществлял коммерческую деятельность.

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