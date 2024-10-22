Анджелину Джоли застали в отеле с младшим на 10 лет любовником – известным рэпером

Парочка пробыла в гостинице две ночи и не покидала его.

Американскую актрису Анджелину Джоли застали в отеле с почти на 10 лет младшим любовником, известным британским рэпером Akala.

По крайней мере, именно так утверждает инсайдер изданию The Sun. Звезда Голливуда якобы в среду, 16 октября, прибыла в одну из гостиниц Лондона. Позже, а именно через два часа, к ней присоединился Akala. Парочка провела в гостинице две ночи и не покидала его.

"Пара провела ночь среды и четверга вместе в отеле и не выходила", — утверждает инсайдер.

Пара покинула отель отдельно. Сначала уехал Akala, кстати, на одном из автомобилей Джоли, а впоследствии и сама актриса. Инсайдер отмечает, что они специально разъехались отдельно и пытались сохранить это в тайне, чтобы якобы не афишировать их роман.

Рэпер Akala

"Akala покинул отель на одном из автомобилей Анджелины. Они используют отдельные машины и тайные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне", — добавляет источник.

Сама же Анджелина Джоли уехала к Британскому институту кино, где представляла свой новый фильм "Мария". Что любопытно, на событие тоже был и Akala. Впрочем, пара также приехала отдельно и не попадала в объективы папарацци.

После светского мероприятия парочка якобы, по данным инсайдера, отправилась на ужин в один из местных ресторанов.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Напомним, о романе Анджелины Джоли с рэпером Akala сплетничают уже довольно длительное время. Знаменитости его не подтверждают, но активно добавляют масла к огню. Недавно парочку вместе заметили на вечеринке, что проходила в рамках бренда актрисы – Atelier Jolie.

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