Ани Лорак "атаковала" дронами Москву: актриса дубляжа рассмешила пародией на "признание" предательницы

Украинская актриса и дикторша Екатерина Сергеева рассмешила пародией на певицу-предательницу Ани Лорак, которая "признается", что "атаковала" дронами Москву.

На видео "исполнительница" жаловалась, что хотела помогать ВСУ так, чтобы об этом никто не знал, ведь она до сих пор не может определиться со своей позицией: поддерживает ли она Украину или Россию. На дроне была наклейка "фонд мести Ани Лорак". В пародии "артистка" обижается, что таким образом узнали, что беспилотники приобрела она, и ей теперь несладко живется.

"Вот я тихо донатила им на дроны, чтобы реабилитироваться, а они сделали мне такую подставу и на крыле написали "Фонд мести Ани Лорак". Я шокирована! И вот они летали по всей России, и все читали "Фонд мести Ани Лорак". А я же до сих пор не могу понять, какая у меня позиция и кто я: дерево любви, куст измены или беспринципное перекатиполе. А эти дроны мне все испортили. Отменили все мои концерты в России, не удалось усидеть даже на одном стуле", — говорится в пародии Сергеевой.

Отметим, 30 мая столицу страны-агрессора России атаковали дроны. В Сети сразу же распространилось фото, где на беспилотнике была наклейка "фонд мести Ани Лорак". Таким образом пользователи с помощью фотошопа посмеялись над предательницы, чтобы ей в РФ несладко жилось. На эту тему в Сети уже появилось немало мемов и шуток, как Лорак "помогает" ВСУ.

Между тем, сама певица-предательница пытается в России отбелить свою репутацию. Когда страна-агрессор в День детей обстреляла Киев, Лорак отметилась циничным заявлением.

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