Ани Лорак "атаковала" дронами Москву: Сеть взорвалась мемами о "фонде мести" от предательницы

Певица-предательница Ани Лорак стала настоящей "героиней" в Сети после того, как "бомбила" Москву дронами.

Шутки в соцсетях о беглянке начали распространяться после того, как на одном из беспилотников, которым атаковали столицу РФ30 мая, появилась наклейка "Фонд мести Ани Лорак". Позже выяснилось, что фото всего-навсего фейк, но мемов в Сети уже было не остановить.

Редакция сайта ТСН.ua собрала самые смешные мемы о "поста" от Лорак.

Так, пользователи пошутили, что теперь у россиян, кроме президента Украины, появился еще один страшный враг — победительница шоу "Утренняя звезда".

Ани Лорак высмеяли после атаки на Москву. / Фото: Фото из социальных сетей

Ани Лорак высмеяли после атаки на Москву. / Фото: Фото из социальных сетей

Также в Сети не забыли напомнить о том, кто "иметь" украинского сопротивления россиянам.

В Сети разлетелись мемы об Ани Лорак / Фото: Фото из социальных сетей

Не забыли украинцы и поблагодарить Ани Лорак за ее "отчаянный поступок" и сотрудничество с ГУР. На просторах интернета даже появился фейковый документ с благодарностью певице за хорошую работу.

Ани Лорак поблагодарили за "атаку" на Москву / Фото: Фото из социальных сетей

К тому же появилась теория, что Лорак специально готовили быть шпионкой и намеренно отправили в Россию. Пользователи даже нашли архивное фото предательства рядом с самолетом.

В Сети пошутили, что Ани Лорак готовили для атаки на Москву. / Фото: Фото из социальных сетей

Отреагировал на шутки о Лораке и поваре Евгении Клопотенко. Он показал заплесневелый салат, похожий на "Шубу", и поблагодарил за биологическое оружие.

Клопотенко потролил Лорак / Фото: Фото из социальных сетей

Не забыли в Сети и пошутить над коллегой Лорак, певицей Светланой Лободой. И хотя Лобода приехала в Украину и заявила о своей проукраинской позиции, ее работу в РФ никто не забыл.

После атаки на Москву от Лорак в Сети вспомнили о Лободе / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, что недавно Ани Лорак также стала героиней мемов, после того, как россияне начали обсуждать ее донаты на ВСУ. Украинские активисты не стали отрицать информацию о помощи Лорак, а добавили "сладкую жизнь" предательнице и начали благодарить певицу за перечисленные средства на дроны. И хотя беглеца отрицала свою причастность к донатам, в РФ начали массово отменять ее выступления и бойкотировать.

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