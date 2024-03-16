Певица-предательница Ани Лорак, которая подала документы на получение российского паспорта, сделала это под влиянием друга-путиниста.

Как сообщил источник изданию oboz.ua, скандальную певицу натолкнул на такое решение ее давний друг, кремлевская марионетка Филипп Киркоров. Инсайдер утверждает, что именно он посоветовал "голубке мира" избавиться от украинского паспорта как можно быстрее, ведь иначе у нее совсем отберут возможность зарабатывать кровавые рубли и она станет никому ненужной.

К тому же недавно ряд РосСМП (средства массовой пропаганды – прим. ред.) сообщали о возможном лишении заработка всех артистов без гражданства РФ, которые не выразили свою четкую позицию по отношению к войне. Вероятно, одиозная певица очень обеспокоена своими заработками и недвижимостью в стране-террористке, поэтому все же официально становится на сторону путинской кровопролитной войны.

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

"Киркоров виделся в одном из московских ресторанов с Каролиной (настоящее имя Лорак – прим. ред.), где предупредил ее, что господин Бородин (глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией – прим. ред.) инициирует обращение в Кремль относительно "неоднозначных" артистов, и там поддержат эту просьбу, подписав закон. Лорак сейчас хочет спасти свою задницу и возможность зарабатывать", - рассказал инсайдер.

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Отметим, что РосСМП 15 марта сообщили, что Ани Лорак успешно прошла проверку документов. В частности, установили, что она "не спонсировала ВСУ". Впрочем, теперь страна-террористка ждет от предательницы четкой пропагандистской позиции относительно войны.

Напомним, ранее певец EL Кравчук высказался о пророссийской певице Ани Лорак и разнес ее позицию.

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