Ани Лорак и ее жизнь в России: стала любовницей, погрязла в долгах и не смогла сбежать из страны

В Сети шокировали правдой об артистке-предательнице.
Известный блогер Богдан Беспалов ошеломил информацией о жизни певицы Ани Лорак в россии. Он рассказал об огромных долгах предательницы и статусе любовницы.
По информации Беспалова, которую ему предоставило близкое окружение артистки, она по уши в долгах. Предательница пытается найти хоть какой-то способ, чтобы заработать деньги и не остаться вообще без средств.
"Некоторые из команды Лорак с удовольствием с нами поделились инфой. Анонсировала альбом, концертный тур, выход новых синглов, даже запускает авторский курс или гайд DIVA. Зачем это все? Ведь с финансами не все так хорошо...", — рассказал блогер на своем YouTube-канале.
Серьезные финансовые проблемы у исполнительницы начались несколько лет назад. В частности, за нее серьезно взялась налоговая служба, которая в прошлом году закрыла компанию артистки, а сейчас планирует ее полностью ликвидировать. Это произошло потому, что Лорак обманом не платила полную сумму налогов и существенно их занижала. Более того, Лорак еще выплачивает долги своих экс-любовников, в частности и те, которые в свое время были у ее бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу.
"Фирма Лорак попала в черный список должников Федеральной налоговой службы. Поэтому все ее счета заморожены. Причиной этого стало отсутствие обязательных отчислений, а также предоставление отчетности в течение года. К 2021 году компания артистки выплачивала от 160 до 850 тысяч рублей налоговых ежегодно", – отметил блогер.
Певица пыталась покинуть Россию. Лорак планировала выехать в Дубай, но средств на это у нее не хватило. Также она хотела переехать в Турцию и даже обратилась за помощью к бывшему мужу Мурату, но тот наотрез отказался ей помогать.
Сейчас единственный шанс Лорак заработать деньги и начать выплачивать долги – это поехать в гастрольный тур по стране-агрессоре. Тем более из-за записи нового альбома и закупки декораций финансовое состояние предательницы ухудшилось, ведь она взяла средства в долг у влиятельного россиянина, приближенного к кремлю, а деньги ему нужно отдавать.
Однако с туром не все складывается удачно, ведь концерты отменяют, потому что якобы Ани помогает финансово ВСУ. Сейчас артистку проверяют на счет помощи Украине и даже хотят признать "иноагентом".
"Торговый знак Ани Лорак зарегистрирован в разных странах исключительно по украинскому паспорту. Информация в свободном доступе, другого гражданства у нее нет. Наибольший страх Каролины сейчас, если Кремль пойдет против нее в контексте скандала о якобы помощи ВСУ, то ее имущество будет конфисковано за невыплату налогов", — добавил блогер.
Кстати, в личной жизни предательницы тоже не все хорошо складывается, на своего нынешнего избранника, "духовного наставника" Исаака Виджраку, Лорак тоже не может положиться, ведь он ее просто использует.
У любовника певицы есть маленький сын и жена, с которой мужчина не развелся и не планирует этого делать. Так что Лорак находится в статусе любовницы. Между тем жена Исаака знает о его отношениях с исполнительницей, но закрывает на это глаза. А все потому, что Виджраку хочет использовать Лорак и заработать на ее имени.
"Лорак его любовница и это не секрет. Тем более его жена знает и закрывает на это глаза. Для него это шанс через имя Каролины завезти к себе на постоянную клиентуру московскую элиту, ведь туда входит певица", — добавил Беспалов.
Сейчас Лорак полагается только на друзей-россиян, таких как путинист Филипп Киркоров, и надеется, что они помогут ей. В Украину предательница уже не вернется, ведь здесь ее никто не ждет. Как отметила певица Оля Полякова, о Лорак нужно вообще забыть, ведь она человек без мозгов и совести.
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