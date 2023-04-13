Ани Лорак и ее жизнь в России: стала любовницей, погрязла в долгах и не смогла сбежать из страны

Известный блогер Богдан Беспалов ошеломил информацией о жизни певицы Ани Лорак в россии. Он рассказал об огромных долгах предательницы и статусе любовницы.

По информации Беспалова, которую ему предоставило близкое окружение артистки, она по уши в долгах. Предательница пытается найти хоть какой-то способ, чтобы заработать деньги и не остаться вообще без средств.

"Некоторые из команды Лорак с удовольствием с нами поделились инфой. Анонсировала альбом, концертный тур, выход новых синглов, даже запускает авторский курс или гайд DIVA. Зачем это все? Ведь с финансами не все так хорошо...", — рассказал блогер на своем YouTube-канале.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Серьезные финансовые проблемы у исполнительницы начались несколько лет назад. В частности, за нее серьезно взялась налоговая служба, которая в прошлом году закрыла компанию артистки, а сейчас планирует ее полностью ликвидировать. Это произошло потому, что Лорак обманом не платила полную сумму налогов и существенно их занижала. Более того, Лорак еще выплачивает долги своих экс-любовников, в частности и те, которые в свое время были у ее бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу.

"Фирма Лорак попала в черный список должников Федеральной налоговой службы. Поэтому все ее счета заморожены. Причиной этого стало отсутствие обязательных отчислений, а также предоставление отчетности в течение года. К 2021 году компания артистки выплачивала от 160 до 850 тысяч рублей налоговых ежегодно", – отметил блогер.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Певица пыталась покинуть Россию. Лорак планировала выехать в Дубай, но средств на это у нее не хватило. Также она хотела переехать в Турцию и даже обратилась за помощью к бывшему мужу Мурату, но тот наотрез отказался ей помогать.

Сейчас единственный шанс Лорак заработать деньги и начать выплачивать долги – это поехать в гастрольный тур по стране-агрессоре. Тем более из-за записи нового альбома и закупки декораций финансовое состояние предательницы ухудшилось, ведь она взяла средства в долг у влиятельного россиянина, приближенного к кремлю, а деньги ему нужно отдавать.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Однако с туром не все складывается удачно, ведь концерты отменяют, потому что якобы Ани помогает финансово ВСУ. Сейчас артистку проверяют на счет помощи Украине и даже хотят признать "иноагентом".

"Торговый знак Ани Лорак зарегистрирован в разных странах исключительно по украинскому паспорту. Информация в свободном доступе, другого гражданства у нее нет. Наибольший страх Каролины сейчас, если Кремль пойдет против нее в контексте скандала о якобы помощи ВСУ, то ее имущество будет конфисковано за невыплату налогов", — добавил блогер.

Кстати, в личной жизни предательницы тоже не все хорошо складывается, на своего нынешнего избранника, "духовного наставника" Исаака Виджраку, Лорак тоже не может положиться, ведь он ее просто использует.

Ани Лорак со своим любовником / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

У любовника певицы есть маленький сын и жена, с которой мужчина не развелся и не планирует этого делать. Так что Лорак находится в статусе любовницы. Между тем жена Исаака знает о его отношениях с исполнительницей, но закрывает на это глаза. А все потому, что Виджраку хочет использовать Лорак и заработать на ее имени.

"Лорак его любовница и это не секрет. Тем более его жена знает и закрывает на это глаза. Для него это шанс через имя Каролины завезти к себе на постоянную клиентуру московскую элиту, ведь туда входит певица", — добавил Беспалов.

Любовник Ани Лорак со своей женой / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Сейчас Лорак полагается только на друзей-россиян, таких как путинист Филипп Киркоров, и надеется, что они помогут ей. В Украину предательница уже не вернется, ведь здесь ее никто не ждет. Как отметила певица Оля Полякова, о Лорак нужно вообще забыть, ведь она человек без мозгов и совести.

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