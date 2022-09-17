Ани Лорак, исчезнувшая с начала полномасштабной войны в Украине, отыскалась в России

Певица Ани Лорак, молчащая о полномасштабной войне России против Украины, долгое время вообще не давала о себе знать.

Ани Лорак почти нигде не появлялась, удалила свою страницу в Instagram, и в принципе исчезла из информационного поля.

Никакого заявления о полномасштабной войне, которое Россия развернула против Украины, Лорак также не сделала. Поговаривали, что дела у Лорак в России тоже идут не слишком хорошо, мол, ее компанию, занимающуюся организацией концертов и выпуском клипов и песен, закрыли из-за неуплаты налогов. А концерты в России вроде бы вообще начали отменять из-за "критики спецоперации".

Впрочем, впервые за долгое время исполнительница-изменница появилась в информационном пространстве – видео с певицей у себя в Instagram обнародовала российская ведущая Алена Жигалова. В ролике Лорак изображена в лифте, ведущая ей говорит: "Боже, кто это? Дива вернулась". На что певица ей отвечает: "Да, это я!"

Итак, вскоре Лорак даст и интервью российской журналистке. Впрочем, фаны были очень разочарованы очевидной позицией Лорак: "Я до последнего надеялась, что вы одумаетесь", "Каролина, вы же из Черновцов, из Украины, как так можно?", "Деньги не пахнут", "все с ней понятно уже давно – запроданка”.

Кстати, совсем недавно Ани Лорак вдруг вспомнила, что она родом из Украины. Артистка планировала дать концерты в Германии и Чехии. Но в анонсе к выступлению знаменитость отметила, что она – украинка. Так, предательница Ани Лорак назвала себя "самой титулованной украинской певицей" и "народной артисткой Украины".

Отметим, что на днях Министр культуры и информационной безопасности Александр Ткаченко отметил, что тех артистов, кто поддерживает или замалчивает российскую агрессию, лишат званий народных артистов Украины. Ткаченко рассказал, что для того, чтобы лишить званий артистов, поддерживающих РФ, нужно внести изменения в законодательство.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Ани Лорак ни слова не сказала о войне. Она решила остаться в РФ и продолжила общаться с артистами-путинистами, которые поддерживают убийства украинцев.

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