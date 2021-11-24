Ани Лорак на архивном видео показала, как выглядела 25 лет назад

Артистка поделилась кадрами, сделанными в начале ее карьеры.

Певица Ани Лорак вспомнила юность. Так, на странице в Instagram исполнительница запостила видео с архивными кадрами, снятыми в начале карьеры знаменитости.

В ролике Лорак появляется где-то примерно в 16-18 лет. Правда, сколько именно ей там лет, Ани не уточнила. В то же время она оставила огромный пост о том, как непросто ей иногда было на пути к цели.

"В своей жизни я немало раз сталкивалась с трудностями. Были моменты, когда били по ногам и казалось, что никто в тебя не верит и не поддерживает, что весь мир против тебя. Но именно в такие моменты я понимала: никто не может повлиять на мой успех, только я могу изменить свою судьбу. День за днем, преодолевая трудности, преодолевая усталость, преодолевая эмоциональное давление, я, не оглядываясь, шла к своей цели. У меня было огромное желание, вера и упороство", — отметила Лорак.

Артистка добавила, что через некоторое время она может сказать, что действительно стала сильнее. В то же время певица сказала, что теперь хочет своим примером поддержать тех, чей путь был непростым.

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