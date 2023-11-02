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Ани Лорак неожиданно отреагировала на слухи о разводе экс-мужа с женой-украинкой

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ани Лорак неожиданно отреагировала на слухи о разводе экс-мужа с женой-украинкой

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / Фото: facebook.com/AniLorak

Похоже, предательница тоже тщательно следит за личной жизнью бывшего.

Певица-предательница Ани Лорак неожиданно отреагировала на один из постов своего экс-мужа Мурата Налчаджиоглу, в котором он затронул тему своего вероятного развода с визажисткой Лилией.

Напрямую слухи о разрыве со второй женой Мурат не комментирует, однако отметил, что разговоры на эту тему касаются его дочери. Мурат находится в Турции вместе с 12-летней дочерью от Лорак Софией.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу с дочерью / © facebook.com/AniLorak
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу с дочерью / Фото: facebook.com/AniLorak

На странице в Instagram Налчаджиоглу попросил людей не совать их носы в его личную жизнь и не придумывать причин их возможного разрыва с Лилией, ведь на самом деле все может быть не так, как юзеры себе это представляют.

Также Мурат отметил, что пишет это только потому, что это влияет на его ребенка. Впрочем, как именно, не уточнил:

"Не в моем стиле иметь дело с новостями о себе в СМИ или противостоять и отвечать людям, которые подталкивают меня к интригам. Но в этот раз эта деморализация затрагивает мою любимую дочь, поэтому я решил, что отреагирую", – объяснил Мурат.

Этот пост лайкнула бывшая жена Мурата, предательница Ани Лорак, которая променяла родную страну на кровавые российские рубли. Также Лорак финансирует депортацию украинских детей в Россию.

Ани Лорак отреагировала на слухи о разводе бывшего / © instagram.com/muratnalca
Ани Лорак отреагировала на слухи о разводе бывшего / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу, который сейчас находится в Турции вместе с дочерьюпрокомментировал, навсегда ли уехал из Украины.

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Дата публикации
Просмотры
6236
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