Ани Лорак оконфузилась из-за заметного использования фотошопа

Артистку подставил ее друг Филипп Киркоров.

Певица Ани Лорак, которая после концерта в Одессе поехала выступать в Россию, попала в неприятную ситуацию.

Артистку уличили в использовании фотошопа. Причем подставил артистку ее друг и крестный отец ее дочери, певец Филипп Киркоров. Так, у себя в Instagram Киркоров разместил снимок со знаменитой подружкой, сделанный во время вечеринки фестиваля "Новая волна".

В свою очередь, Лорак такой же фотографией поделилась и у себя в фотоблоге. Разница между двумя фотографиями очень заметна. Так, на фото с Киркоровым Лорак круглолицая и с более светлой кожей.

Ани Лорак на фото Киркорова / instagram.com/fkirkorov

А на фотографии на своей странице Ани выглядит стройной загорелой красоткой.

Ани Лорак на своем обработанном фото / instagram.com/anilorak

Поклонники с юмором отнеслись к увиденному:

Главное, что везде Киркоров — огонь!

До ужина и после

Филя сжег контору

Голодный/хлопнул пельменей

Напомним, что 16 августа Ани Лорак выступила в клубе "Итака" в Одессе. Исполнительница появилась на сцене в 22:40. Несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

До этому свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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