Ани Лорак оконфузилась из-за заметного использования фотошопа

Артистку подставил ее друг Филипп Киркоров.
Певица Ани Лорак, которая после концерта в Одессе поехала выступать в Россию, попала в неприятную ситуацию.
Артистку уличили в использовании фотошопа. Причем подставил артистку ее друг и крестный отец ее дочери, певец Филипп Киркоров. Так, у себя в Instagram Киркоров разместил снимок со знаменитой подружкой, сделанный во время вечеринки фестиваля "Новая волна".
В свою очередь, Лорак такой же фотографией поделилась и у себя в фотоблоге. Разница между двумя фотографиями очень заметна. Так, на фото с Киркоровым Лорак круглолицая и с более светлой кожей.
А на фотографии на своей странице Ани выглядит стройной загорелой красоткой.
Поклонники с юмором отнеслись к увиденному:
- Главное, что везде Киркоров — огонь!
- До ужина и после
- Филя сжег контору
- Голодный/хлопнул пельменей
Напомним, что 16 августа Ани Лорак выступила в клубе "Итака" в Одессе. Исполнительница появилась на сцене в 22:40. Несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.
До этому свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.