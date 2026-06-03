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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
3012
Время на прочтение
2 мин

Ани Лорак осталась без концертов в России из-за ее "неоднозначной" позиции: певица оправдывается

Выступления скандальной артистки отменили в трех российских городах. Против концертов выступили местные власти.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ани Лорак

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Певица-предательница Ани Лорак осталась без концертов в России из-за ее «неоднозначной» позиции.

Скандальная исполнительница закрывает глаза на войну в Украине, продолжает жить в РФ и зарабатывать «кровавые рубли», в том числе и с концертов по российским городам. Но, как оказалось, без восхваления так называемой «эСвЭо» на каждом шагу и развлечений оккупантов, Ани Лорак не так уж и рады.

Исполнительница должна была выступить в таких городах, как Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Однако концерты отменили. Против их проведения выступили местные власти. В Хабаровске и Южно-Сахалинске сослались на формальные причины отмены, а вот во Владивостоке прямо потребовали от Ани Лорак четкой позиции относительно войны в Украине, а также ей припомнили якобы выступления для раненых украинских военных в 2014 году.

Сама же Ани Лорак оправдывается. В Instagram-stories она пишет, что «концерты отменили по независящим от нее причинам».

Пост Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Пост Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Отметим, Ани Лорак после начала полномасштабной войны осталась в России, при этом она решила отмалчиваться о преступлениях оккупантов на украинских землях. Также российское вторжение в ее родную страну не заставило исполнительницу отказаться от «кровавых рублей». В прошлом году артистка вообще получила паспорт РФ.

Напомним, другая певица-предательница Таисия Повалий недавно поплатилась за свою пророссийскую позицию. У исполнительницы конфисковали все имущество в Украине, а также заочно приговорили ее к 12 годам лишения свободы. На фоне этого артистка подалась просить помощи в России.

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Дата публикации
Количество просмотров
3012
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