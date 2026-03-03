Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Певица-предательница Ани Лорак отличилась циничным заявлением о своем участии в "Евровидении" от Украины.

Исполнительница выступала на международном песенном конкурсе в 2008 году с песней Shady Lady. Однако в 2005 году артистка тоже пыталась поехать на "Евровидение". Тогда выбрали группу "Гринджолы" с песней "Разом нас багато". Ани Лорак в интервью пропагандистам выдала, что она не поехала на конкурс "по политическим решениям". Когда исполнительница все же стала представительницей Украины на "Евровидении", то все одного "чувствовала политизированность".

"Было принято политическое решение, чтобы я не поехала на "Евровидение" в 2005 году, но в 2008-м телеканал уже пришел ко мне и попросил представить страну на конкурсе. Я взяла время подумать. Я немного подумала, бросала монетку, и монетка трижды показала, что надо ехать. Это был знак, я поехала на конкурс. Но было ощущение, что это политизировано", - выдала певица.

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Ани Лорак на "Евровидении" заняла второе место. Скандальная артистка выдала, что триумф стал возможным благодаря путинисту Филиппу Киркорову. Более того, певица говорит, что ее конкурсный номер - это сплошное "содружество", поскольку в команде были россияне, греки, армяне. Ани Лорак также добавила, что именно после триумфа на "Евровидении" укатила в Россию, чтобы развивать там карьеру.

"Справедливость победила. В 2008 году люди голосовали за песню Shady Lady, которую написал Филипп Киркоров. Тогда было сотрудничество и содружество, потому что в нашей международной команде был болгарин Киркоров (Киркоров родился в Болгарии - прим. ред.), были представители России, Греции, Армении, а также танцоры со всего постсоветского пространства. Мы прекрасно выступили, завоевали второе место на конкурсе. Можно сказать, что с этого момента началась моя карьера в России", - выдала певица.

Отметим, Ани Лорак еще до полномасштабной войны активно строила карьеру в России, за что сталкивалась с критикой. Вторжение оккупантов на украинские земли и их преступления не изменили позицию артистки. Она осталась в РФ, молчит о войне, а недавно вообще получила российское гражданство. За такую позицию против Ани Лорак в октябре 2022 года были введены санкции от СНБО.