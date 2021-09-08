Ани Лорак показала фильм о своем первом за семь лет концерте в Украине

Ани Лорак показала фильм о своем первом за семь лет концерте в Украине

Артистка в августе дала два концерта в Одессе.

Певица Ани Лорак, которая в августе впервые за семь лет дала концерты в Украине, решила увековечить это событие в мини-фильме.

Так, артистка представила пятиминутное видео о своих выступлениях в Одессе. В него вошли кадры с концерта, слова поклонников о том, как долго они ждали концерт, а также рассказы Лорак, как она мечтала выступить в Украине.

Напомним, несмотря на то, что накануне выступлений Лорак в Одессе в Сети многие возмутились, тем не менее активистов на концертах замечено не было, никаких беспорядков или намеков на это также не наблюдалось. Выступления прошли спокойно, Лорак собрала аншлаги.

Отметим, что до этого сольные концерты в Украине Лорак в последний раз давала в 2014 году. Тогда ее выступления пытались сорвать активисты. Через три года артистка неожиданно появилась на концерте, посвященном 15-летию балета Freedom.

С 2014-го Ани Лорак живет и работает в России. Там же в школу пошла ее 10-летняя дочь София.

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