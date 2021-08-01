Ани Лорак показалась с дочкой в одинаковых купальниках на отдыхе в Турции

Ани Лорак показалась с дочкой в одинаковых купальниках на отдыхе в Турции

Девушек засыпали комплиментами.

Певица Ани Лорак, которая живет и работает в России улетела на отдых в Турцию.

Там, артистка поселилась с дочерью в люксовом отеле Бодрума. На странице в Instagram исполнительница запостила фото с 10-летней Софией. На снимках звездная мама и дочь позировали в одинаковых полосатых купальниках.

instagram.com/anilorak

Пляжный лук девушки украсили тоненькими ремешками на талии, обе надели солнцезащитные очки и встали в одинаковой позе.

instagram.com/anilorak

"Незабываемые сладкие дни! Пусть время остановится!" — написала знаменитость.

В комментариях фолловеры засыпали Ани и Соню комплиментами.

Как быстро летит время, Софи уже совсем взрослая! Девочки, вы красавицы!

Роскошные девочки

Какой загар, девчоночки! Как же вы похожи: улыбками, солнечной энергией, красотой

Заметим, что уже в этом месяце Ани Лорак впервые за семь лет выступит в Украине с сольным концертом. Артистка сыграет два концерта подряд в одном из одесских ночных клубов.

Последний свой сольный концерт Лорак в Украине дала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию и получать там награды. А потом остаться там и работать.

Напомним, ранее Ани Лорак белым бикини подчеркнула идеальный загар. Певица также продемонстрировала стройные ноги и прокачанный живот.

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