Ани Лорак покрасила волосы 10-летней дочери и отвела ее в русскую школу

Ани Лорак покрасила волосы 10-летней дочери и отвела ее в русскую школу

Артистка показала фотографии с торжественной линейки.

Певица Ани Лорак, которую недавно уличили в фотошопе, отвела свою дочь Софию в школу.

На странице в Instagram звездная мама разместила фотографии с торжественной линейки. 10-летняя София пошла в четвертый класс. На фото девочка позирует с новой прической — с короткими волосами и окрашенными прядями.

instagram.com/anilorak

Судя по фотографиям, которыми Лорак поделилась в фотоблоге, София пошла в русскую школу. Как известно, в РФ сейчас работает и живет мама девочки.

"С 1 сентября! С Днем знаний! Пусть все наши детки будут здоровыми, успешными и счастливыми!" — подписала фото Лорак.

instagram.com/anilorak

Напомним, что после выступления в Одессе в августе, Ани Лорак поехала выступать в Россию и анонсировала там выход украиноязычной песни.

До этому свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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