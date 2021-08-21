Ани Лорак после Одессы поехала выступать в Россию и анонсировала там выход украиноязычной песни

Ани Лорак после Одессы поехала выступать в Россию и анонсировала там выход украиноязычной песни

Новый трек артистка представит осенью.

Певица Ани Лорак совсем недавно впервые за семь лет дала сольный концерт в Украине, после которого поехала выступать в Россию.

Так, на фестивале "Новая волна" исполнительница поделилась, что осенью она выпустит украиноязычную песню, передает Telegram-канал «Культурная прачечная».

Она сообщила, что у нее выйдет альбом, в который войдет сингл, записанный на украинском языке. Название новой песни Лорак пока не рассекречивает.

"Осенью выйдет полноценный альбом. А также будет песня, особая для меня лично — она будет на родном украинском языке. И, я думаю, порадует моих поклонников, потому что в музыке нет национальности, она звучит от сердца", — сообщила певица.

Отметим, последнюю песню на украинском языке — "Мальви", исполнительница выпустила в 2014 году.

Напомним, что 16 августа артистка выступила в клубе "Итака" в Одессе. Исполнительница появилась на сцене в 22:40. Несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

До этого свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку