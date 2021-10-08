Ани Лорак рассказала о своих отношениях и призналась, что влюблена

Артистка также рассказала, как пережила разрыв с экс-мужем-изменщиком.
Певица Ани Лорак поделилась подробностями своей личной жизни.
В программе "ЖВЛ" артистка рассказала, что она влюблена и счастлива. Лорак подтвердила, что находится в отношениях и призналась, что ценит в них.
"Тебе должно быть хорошо с собой. А с другим человеком еще лучше. Человек, когда будет чувствовать это, он будет дорожить каждым глотком общего воздуха. Потому что это время для вас вместе будет раем. До этого я также дошла не сразу", — призналась артистка.
Однако имя своего избранника Ани называть не стала, поскольку, по ее словам, "счастье любит тишину".
"Хочу личное оставить личным. Счастье любит тишину. Я просто хочу быть счастливой девочкой", — сказала певица.
Кроме того рассказала Лорак и о том, в каких сейчас отношениях находится с экс-мужем и отцом ее дочери Муратом Налчаджиоглу, который вскоре во второй раз планирует жениться. Напомним, что Лорак ушла от мужа из-за его многочисленных измен.
Артистка призналась, что ей было трудно простить бывшего возлюбленного. Она провела большую работу, перечитала много книг.
"Много работы собственной провела. Но прежде всего любовь к другому человеку начинается с любви к себе. Я люблю, уважаю себя. И меня должны любить и уважать. Не теряйте ресурс на того, кто не достоин вас", — посоветовала Лорак.
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