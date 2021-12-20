Ани Лорак с пышной афропрической на голове и в боди озадачила образом

Артистка поэксперементировала с внешним видом.

Певица Ани Лорак не перестает удивлять поклонников смелыми экспериментами над внешним видом.

Сейчас артистка активно участвует в съемках новогодних концертов и для одного из таких выступлений Лорак решила неожиданно сделать прическу афро. На странице в Instagram Ани поделилась серией снимков, на которых предстает в блестящем боди и высоких трусах, колготах в сеточку и ботфортах на высоком каблуке.

instagram.com/anilorak

"Новогодний марафон длится. Вас ждет много сюрпризов этой сказочной ночью. Как вам мое превращение?" – поинтересовалась у фанов артистка.

instagram.com/anilorak

Поклонники знаменитости разделились на два лагеря. Кто-то остался в восторге от образа кумира, а кто-то не слишком понял такой лук: "вам идет абсолютно все", "в этом образе напоминаете Шер", "песня очень хорошая, но образ не для нее", "Очень экстравагантно и необычно! Мне очень понравилось, с такой прической у вас какой-то особый шарм", "а по-моему это перебор".

instagram.com/anilorak

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