Ани Лорак "спела" патриотическую версию хита "Полуднева спека" и порвала Сеть

В Сети адаптировали старый трек скандальной исполнительницы и вместе с метким клипом выпустили его на современный манер.

На днях Сеть порвала патриотическая версия хита певицы-предательницы Ани Лорак — "Полуднева спека".

В частности, на YouTube появился ролик, где скандальная исполнительница "поет" свой старый трек на современный манер. В композиции, которая получила название "Самотні м*скали", артистка "высмеивает" российских оккупантов и политиков и призывает донатить на ВСУ. Также уже есть клип, где были взяты кадры из старого видео на песню "Полуднева спека" и добавлены фото уничтоженной российской техники и разгромленных захватчиков.

Ани Лорак / Фото: скриншот с видео

"Десантури вже нема, "вагнерів" нема й "ополчень" твоїх. Вам не жить ніде: вже бригада йде, де Кримський міст впаде... Полонені зеки, синя шваль. Шойгу злито: не вернеться "МіГ". Бо колони нема ніде, на жаль. Львів, як марево, Київ – міф. Зупиняю "КамАЗи" й кораблі. Там, де в попелі ждуть тебе. М*скалі... під безоднею небес", — поется в композиции.

Ани Лорак / Фото: скриншот с видео

Правда, поет патриотическую версию композиции, конечно же, не сама Ани Лорак. Сообразительные пользователи создали трек с помощью искусственного интеллекта, использовав голос предательницы. Кто именно автор патриотической композиции – неизвестно. Хотя в начале клипа указывается, что над клипом работали Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Сергей Стерненко и, конечно, сама Ани Лорак.

Пользователи Сети были в восторге от патриотической версии хита Ани Лорак. Трек уже успели прозвать шедевром, а предательнице спрогнозировали новые допросы и жалобы в России от Z-патриотов. Поэтому неудивительно, если скоро Лорак будет оправдываться.

Шедеврально! Супер! Хит! Хвала нейросетям! Слава авторам и клипмейкерам!

Это непревзойденно, когда включил эту песню, руки автоматически начали донатить.

Наконец-то в Ани Лорак проснулся наш родной украинский патриотизм! Спасибо, Каролиночка, за такую замечательную песню! Слава Украине!

Старая песня Ани Лорак на новый лад: трек посвящен ВСУ

Напомним, Ани Лорак, несмотря на войну в Украине, осталась жить в России и зарабатывает там кровавые рубли. Предательница отмалчивается, что РФ вторглась на территорию независимой страны и ежедневно убивает невинных людей. За это скандальной певице стало прилетать от украинцев. Впоследствии в Сети придумали, как насолить предательнице. Пользователи создали "Фонд мести Ани Лорак" и заявили, что она донатит на ВСУ. После этого скандальную певицу в РФ проверяли на дискредитацию российской армии, а ее концерты отменяли.

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