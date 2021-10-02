Ани Лорак тайно приехала в Киев и выступила на вечеринке

Певица дала концерт на корпоративе.

Певица Ани Лорак, которая недавно впервые за семь лет выпустила украиноязычную песню и клип, все чаще приезжает в Украину.

Так, на днях, после концерта в российском Владивостоке, исполнительница тайно прилетела в Киев и дала концерт. Артистка выступила на корпоративе в одном из столичных ресторанов. Интересно, что свою поездку она не афишировала. Соответствующие фото и видео появились на фан-страницах Лорак в Instagram.

Во время корпоратива певица исполнила не менее 8 песен. В частности, Ани спела "Наполовину", "Зажигай", "Уходи по-английски".

Напомним, что 16 августа артистка выступила в клубе "Итака" в Одессе. Исполнительница появилась на сцене в 22:40. Несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

До этого свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды, а потом остаться там и работать.

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