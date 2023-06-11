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Ани Лорак устроила день рождения дочери в Москве – экс-муж Мурат отказался ехать в Россию

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1137
Время на прочтение
2 мин
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Ани Лорак устроила день рождения дочери в Москве – экс-муж Мурат отказался ехать в Россию

Ани Лорак с дочерью / Фото: instagram.com/anilorak

Дочь экс-супруов София отпраздновала 12-летие.

Певица-предательница Ани Лорак показала, как отпраздновала день рождения дочери Софии от экс-супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует с подросшей дочерью на фоне праздничного торта. Ничего лучше, чем устроить праздник ребенку в Москве, запроданка не придумала. Лорак выдала место праздника, отметив, что торт для ее дочери делал российский кондитер Ренат Агзамов.

День рождения Софии был организован в стиле Барби в розовых тонах – розовые шарики, розовый торт.

Ани Лорак с дочерью / © instagram.com/anilorak
Ани Лорак с дочерью / Фото: instagram.com/anilorak

Интересно, что в Москву, вероятно, принципиально отказался ехать экс-муж Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Даже на день рождения дочери. Как известно, с началом полномасштабной войны Мурат, имея возможность выехать в Турцию как гражданин этой страны, принял решение остаться в Украине. Здесь он активно развивает бизнес и всячески помогает Украине ускорить победу.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу с дочерью / © facebook.com/AniLorak
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу с дочерью / Фото: facebook.com/AniLorak
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / © facebook.com/AniLorak
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / Фото: facebook.com/AniLorak

Налчаджиоглу оказался больше патриотом Украины, чем уроженка Черновицкой области Ани Лорак. С 2014 года артистка продолжала жить и выступать в россии, а с началом полномасштабной войны молчит о том, что рф напала на ее родную страну. Более того, Лорак продолжает развлекать россиян.

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Дата публикации
Просмотры
1137
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