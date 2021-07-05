Ани Лорак в боди цвета розового золота похвасталась соблазнительными изгибами тела

Артистка взбудоражила воображение поклонников.

Певица Ани Лорак, которая ранее в бикини продемонстрировала аппетитный бюст и пышные ягодицы, продолжает радовать фанов обольстительными кадрами.

На этот раз артистка поделилась снимком из недавней фотосессии. На фотографии 42-летняя Ани демонстрирует роскошную фигуру в боди цвета розового золота и пальто более темного оттенка.

Образ Лорак дополнила распущенными волосами и цепочками на шее. Поклонники не удержали эмоций и, как всегда, наговорили кумиру приятных слов.

instagram.com/anilorak

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Напомним, недавно Ани Лорак в очередном мини-платье на праздновании 10-летия дочери возмутила фанов. Артистка озадачила поклонников внешним видом.

Отметим, что сейчас Ани Лорак живет и работает в России. В Украине она в последний раз давала концерт в ноябре 2014 года. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками.

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