Ани Лорак в обтягивающем красном платье посветила обнаженным бедром

Артистка показала фанам красивую себя.

Певица Ани Лорак взбудоражила воображение поклонников новым провокационным фото.

На странице в Instagram исполнительница разместила кадр из недавней фотосессии. На снимке Лорак предстает в роскошном атласном красном платье с разрезом от бедра. Наряд певицы засветил ее обнаженные прелести.

Свой образ Лорак подчеркнула подобранными волосами, вечерним макияжем, длинными серебристыми серьгами и босоножками на высоком каблуке:

instagram.com/anilorak

"Все меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь", — подписала фотографию знаменитость.

Поклонники по-разному отреагировали на такой откровенный снимок:

Дива без трусиков

Просто богиня

Роскошная фигура у вас

Напомним, что в августе 2021 Ани Лорак выступила в клубе в Одессе. Несмотря на множество гневных комментариев в Сети, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

До этого свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, сопровождавшиеся драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды, а впоследствии остаться там и работать.

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