Ани Лорак в обтягивающей одежде восхитила изгибами тела и аппетитными бедрами

Артистка подумала о любви.

Певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, в очередной раз свела с ума фанатов своими формами.

Так, на странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько фотографий, на которых появилась в обтягивающих топе и лосинах черного цвета. Лук изрядно подчеркнул пышный бюст, стройную талию и аппетитные бедра знаменитости. Артистка игриво позировала на камеру, демонстрируя изгибы тела.

instagram.com/anilorak

В посте Ани Лорак подумала о любви.

"Любовь не нужно искать, если она всегда живет внутри. Всем классных выходных", — написала певица.

instagram.com/anilorak

Со своей стороны, поклонники порадовали кумира теплыми словами в комментариях.

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Заметим, что в Украине Ани Лорак в последний раз выступала в ноябре в 2014 году. Тогда концерты артистки спровоцировали массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие связывали с тем, что певица выступает с концертами в России, очень агрессивно настроена против Украины и финансирует терроризм на Донбассе.

Напомним, на днях Ани Лорак прогулялась по Киеву в обтягивающем черном платье. Артистка приехала в столицу Украины.

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