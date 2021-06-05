Ани Лорак в спортивном топе и лосинах похвасталась стройной фигурой

Артистка регулярно занимается в спортзале.

Певица Ани Лорак, которая недавно хвасталась формами в бикини, на этот раз показала, как поддерживает свою фигуру в тонусе.

Красивые параметры артистки являются результатом ее силы воли и регулярных тренировок в спортзале. Поэтому на странице в Instagram артистка запостила несколько снимков, сделанных в зале. На фото Лорак позирует в черном спортивном топе и леггинсах.

instagram.com/anilorak

Очарованные внешним видом Ани фанаты сразу же наделали ей множество комплиментов:

Какая же у вас идеальная фигура

42 года, а как выглядит. Конфетка!

Какая красавица

instagram.com/anilorak

Напомним, что не так давно Ани Лорак в откровенном купальнике позагорала на яхте. Певица поделилась снимками с морского отдыха.

Напомним, что в Украине Ани Лорак в последний раз выступала в ноябре 2014 года. Тогда концерты артистки спровоцировали массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие связывали с тем, что певица выступает с концертами в России, очень агрессивно настроенной против Украины и финансирующей терроризм на Донбассе.

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