Ани Лорак в спортивном топе и лосинах похвасталась стройной фигурой

Артистка регулярно занимается в спортзале.
Певица Ани Лорак, которая недавно хвасталась формами в бикини, на этот раз показала, как поддерживает свою фигуру в тонусе.
Красивые параметры артистки являются результатом ее силы воли и регулярных тренировок в спортзале. Поэтому на странице в Instagram артистка запостила несколько снимков, сделанных в зале. На фото Лорак позирует в черном спортивном топе и леггинсах.
Очарованные внешним видом Ани фанаты сразу же наделали ей множество комплиментов:
- Какая же у вас идеальная фигура
- 42 года, а как выглядит. Конфетка!
- Какая красавица
Напомним, что не так давно Ани Лорак в откровенном купальнике позагорала на яхте. Певица поделилась снимками с морского отдыха.
Напомним, что в Украине Ани Лорак в последний раз выступала в ноябре 2014 года. Тогда концерты артистки спровоцировали массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие связывали с тем, что певица выступает с концертами в России, очень агрессивно настроенной против Украины и финансирующей терроризм на Донбассе.