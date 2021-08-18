Ани Лорак в высоких белых трусах и бюстгальтере возмутила фанов образом: "Костюм ужасный"

Один из концертных костюмов артистки озадачил ее поклонников.

Певица Ани Лорак 16 и 17 августа впервые за семь лет дала сольные концерты в Украине, исполнительница выступила в одесском клубе "Итака".

К выступлениям артистка готовилась ответственно, продумывала каждый образ. Так, за полуторачасовой концерт Лорак сменила три костюма. Однако один из них запомнился фанам больше всего. Он состоял из высоких белых трусов и бюстгальтера, которые были украшены стразами.

Ани Лорак, концерт в Одессе / instagram.com/anilorak

Ани Лорак, концерт в Одессе / instagram.com/anilorak

Поклонники не удержали эмоций от увиденного и выразили все, что по этому поводу думают:

Не надевайте больше эти рейтузы ... Пожалуйста

Белый костюм ужасный

Танцы в трусах с высокой посадкой ... Жесть, ну что за наряды в моде ...

Белый костюм не очень ... Каролина неземной красоты женщина! Но белые трусы как подгузник, некрасиво

Ани Лорак, концерт в Одессе / instagram.com/anilorak

А вот, похоже, самой Лорак наряд очень понравился, ведь на странице в Instagram она запостила наибольшее количество фото именно в нем. И концерты исполнительнице понравились.

"Мы с вами были единым целым. Так звучит любовь ... Спасибо всем за эти незабываемые эмоции!" — написала Ани.

Ани Лорак, концерт в Одессе / instagram.com/anilorak

Ани Лорак, концерт в Одессе / instagram.com/anilorak

Ани Лорак, концерт в Одессе / instagram.com/anilorak

Ани Лорак, концерт в Одессе / instagram.com/anilorak

Напомним, что в ноябре 2017 года Ани Лорак неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве на шоу, посвященном 15-летию балета "Freedom". Это стало настоящим шоком, ведь в афишах она указана не была. Было лишь отмечено, что ожидается "специальный гость".

Последний свой сольный концерт Лорак в Украине дала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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