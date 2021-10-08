Ани Лорак впервые прокомментировала, считает ли изменой выступления в России

Артистка также предположила, кто в Украине ей ставил палки в колеса.

Ани Лорак — певица, которая стала самой молодой заслуженной артисткой Украины, получила титул народной и заняла второе место на престижном конкурсе "Евровидение".

Однако к ней в родной стране сложилось очень неоднозначное отношение. Семь лет она не давала интервью украинским телеканалам и игнорировала журналистов. Но для программы "ЖВЛ" исполнительница сделала исключение и дала эксклюзивное интервью.

Время от времени Лорак выставляет фотографии из Киева в соцсетях, но в основном бывает на прогулке. А вот концертов певица не давала с 2014-го года. Многие украинцы считают ее выступления неуместными, ведь когда в Украине началась война, артистка не прекратила выступать в России. Более того — постоянно появлялась на различных российских музыкальных премиях.

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"Мне хватает любви. Поэтому я могу дарить только любовь. Я дерево любви, поэтому я могу нести только любовь. Я уже не знаю, что такого можно написать, чтобы меня обидеть. Потому что все это — суета-сует! Мне бояться нечего", — отметила Лорак.

Также Лорак называет себя птичкой, которая дарит людям музыку без границ.

"А птичка всегда хотела крыльями на сцене так! Летать, чтобы было много места. И поэтому в один момент мне было очень тесно в Украине. Я поняла — здесь я достигла уже всего. Когда привезла серебро с "Евровидения". Мы делали туры. И я хочу в мир. Поэтому мы начали развивать различные территории. И гастролировать. И расширять. Потому что птичка, она требует больше места, чтобы летать. А крылья у меня росли", — отметила артистка.

И летом 2021-го птичка снова прилетела на родину. И впервые после длительной паузы в семь лет дала два концерта в популярном ночном клубе Одессы. Исполнительница объяснила, почему не выступала столько времени в Украине.

"Я остановилась давать концерты, потому что я почувствовала, что есть заказ политический. Есть приказ от определенных лиц. А принимать участие в какой-то игре, у меня нет времени. Поэтому, когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты", — поделилась Ани.

instagram.com/anilorak

Сначала она не захотела говорить, кто мог ставить ей палки в колеса, однако впоследствии предположила:

"Я могу только догадываться, что где-то в уголке стоит зависть. Не мальчик, потому что мальчикам я нравлюсь. Девочки! Мне так интуитивно кажется. Девочка говорит: "Я так же хочу". Кто-то постоянно хочет что-то об Ани Лорак написать. Какую такую информацию. Наверное, есть какие-то интересы", — отметила Лорак.

А еще, признается певица, ей до сих пор обидно из-за того, что в сложное для нее время никто из украинских артистов, влиятельных политиков или бизнесменов ее не поддержал. Кроме того Лорак не понимает, почему одних артистов, которые ездили в Россию, не травили в Украине, а другим не давали возможности работать.

"Этот пример, пожалуй, моя история, будет когда-то изучаться. Потому что я первый человек, пострадавший в таких непростых отношениях. Первой удар приняла я. А потом были другие исполнители. А потом начались ситуации — двойные стандарты. Одни ездили. А вторые не могли. Кто это решал? Кто писал эти списки?" — добавила артистка.

На украинскую сцену Лорак планирует возвращаться в 2022 году. А вот отказываться от концертной деятельности в соседней России — таких планов певица не имеет.

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