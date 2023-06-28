Ани Лорак застали с женатым любовником во время бюджетного отдыха в Испании

Певица-предательница Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине и осталась после полномасштабного вторжения жить и работать в россии, тем не менее, отдыхать предпочитает не в Сочи, а на европейских курортах.

Так, артистку недавно заметили в курортном городе Пальма-де-Майорка, столице испанского острова Майорка. Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал Harley Quinn.

Судя по кадрам, Лорак вместе со своим женатым любовником, "духовным наставником" Исааком Виджраку отдыхают очень скромно. Видимо, тот факт, что на россии у Лорак с карьерой сейчас не все в порядке, сказалось. Пара разместилась на обычном общественном пляже на полу. Также пользователи обратили внимание, что Лорак немного себя запустила и набрала в весе.

Ани Лорак на отдыхе с любовником / Фото: t.me/harley_with_love

Ани Лорак на отдыхе с любовником / Фото: t.me/harley_with_love

Как известно, Ани Лорак долгое время встречается с "духовным наставником" Исааком Виджраку. Поговаривали, что мужчина женат и имеет дочь. Впрочем, впоследствии сам Виджраку опроверг эти слухи, отметив, что многие путают его взрослую дочь с его женой.

Бойфренд Ани Лорак со своей дочерью / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Также Исаак активно делится фотографиями с Лорак в своем фотоблоге и признается ей в любви.

Ани Лорак с бойфрендом / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак с бойфрендом / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

А между тем дочь Ани Лорак от экс-мужа, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу София вместе с ним, его новой женой Лилией и ее дочерью от предыдущих отношений отдыхают вместе в Турции. Лилия показала, как на днях София намеренно толкнула ее дочь Александру в воду.

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