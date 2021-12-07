Ани Лорак жестко раскритиковали из-за уколов красоты: "Ее уже трудно узнать"

Певица озадачила фанов внешним видом на новом видео.

Певица Ани Лорак всерьез шокировала своих поклонников недавним видео в Instagram.

Исполнительница разместила ролик, в котором призывает фанатов прийти на ее концерт. Ани предстает в блестящем длинном платье с высоким вырезом от бедра. Звезда искренне улыбается и что-то говорит. Однако даже не красивый наряд Лорак привлек внимание ее фанатов.

Поклонники были серьезно озадачены внешним видом кумира.

Некоторые считают, что знаменитость серьезно перестаралась с уколами красоты: Что будет с этой прекрасной леди за 10-20 лет? Мы ее не узнаем", "что у нее с лицом? Я ее не узнаю", "ранее красивее, естественнее была", "значит, я не одна глаза протираю и не узнаю ее", "неужели не видит, что себя уродует этими губищами".

Однако были и те, кто встал на защиту звезды и отметил, что это так просто неудачно на лицо Ани упал свет.



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