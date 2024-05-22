Анита Луценко избавилась от длинных волос и показалась с короткой стрижкой: фото до и после

Известная украинская фитнес-тренерша Анита Луценко решилась на кардинальные перемены во внешнем виде.

Спортсменка решила избавиться от длинных волос. Тренерша пошла в салон красоты. Там она сделала новую стрижку. Парикмахер значительно укоротил волосы Аниты. Теперь у нее стрижка каре.

Но это еще не все перемены, на которые решилась спортсменка. Кроме стрижки, Анита Луценко покрасила волосы. Правда, спортсменка не выбирала кардинально другой цвет. Тренерша только обновила свой блонд, избавилась от желтизны и сделала оттенок более холодным.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

"Ой, все", — коротко поделилась своими впечатлениями от перемен Анита.

Подписчики Луценко в комментариях оценили ее новый образ. Они написали тренерше немало комплиментов и отметили, что ей очень идет. Даже звездные подписчики Аниты – певица Вера Брежнева и актриса Дарья Трегубова – не обошли вниманием новую прическу знаменитости.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Отметим, Анита Луценко не из тех, кто боится экспериментировать с волосами. У спортсменки были разные стрижки, в том числе и под мальчика, а также она много раз окрашивала волосы кардинально разными оттенками.

Напомним, а вот певица Мика Ньютон уже продолжительное время ходит блондинкой с короткими волосами. Однако недавно исполнительница показала, как выглядела, когда была брюнеткой и с челкой.

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