Анита Луценко на редком фото показала заметно подросшую 7-летнюю дочь

Спортсменка также рассекретила, к каким правилам приучает девочку и каких она сама придерживается.

Звездная фитнес-тренерша Анита Луценко порадовала поклонников семейным контентом.

В своем Instagram знаменитость опубликовала редкое фото со своей 7-летней дочерью. На снимке счастливая Анита позировала рядом с Мией. Мама с дочерью продемонстрировали одинаковый спортивный лук.

Кроме того, тренерша призналась, к каким правилам приучает 7-летнюю Мию и которых придерживается сама в воспитании. К слову, Анита насчитала 16 наставлений, которые должна выполнять она и дочь. Итак, спортсменка делает с девочкой все задачи словно играя. Анита не раскрывает секреты дочери, а Мия, в свою очередь, понимает слово "нет".

Анита Луценко с дочерью / Фото: instagram.com/anitasporty

Также спортсменка не позволяет дочери пользоваться гаджетом и весь контент подает только на украинском или английском языках. Каждый день Мия должна обязательно читать 20 страниц какой-нибудь книги.

Дочь спортсменки сама выбирает, что хочет есть, а десерт она может съесть после полноценного приема пищи. А вот пить Анита позволяет дочке только воду.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Спортсменка пытается не повышать голос на Мию, а если это произойдет, то прорабатывает инцидент с психологом. Кроме того, Анита не заставляет дочь заниматься спортом профессионально. Также в их семье есть еще одно правило: когда Мия не понимает шутки, то тренерша пытается их объяснить.

Напомним, ранее редкое фото с дочерью показала гимнастка Лилия Подкопаева. Снимок спортсменка опубликовала по случаю 17-летия Каролины.

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