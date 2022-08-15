Анита Луценко ответила, планирует ли возвращаться в Украину и где находится ее муж

Звездная фитнес-тренерша Анита Луценко в начале полномасштабного вторжения России в Украину уехала в Великобританию.

Тренершка Анита Луценко, которая сейчас находится за границей, решила пообщаться со своими фанатами.

В Instagram-stories у знаменитости спросили, планирует ли она возвращаться в Украину. Анита призналась, что за границей жить не планирует. Впрочем, в Киев тренерша пока не спешит возвращаться, ведь боится.

Анита Луценко пообщалась с фанатами / Фото: instagram.com/anitasporty

"Ни на секунду не было и нет мыслей оседать за границей", – отметила Луценко.

Анита Луценко пообщалась с фанатами / Фото: instagram.com/anitasporty

Также поклонники поинтересовались, где же сейчас находится ее муж – Александр. Анита призналась, что он остался дома.

Анита Луценко пообщалась с фанатами / Фото: instagram.com/anitasporty

Луценко рассказала, что сейчас очень скучает по своей довоенной жизни. Она хочет вернуться домой, но пока это слишком опасно.

"По своей жизни дома. Когда все было стабильно и понятно, классно и удобно", – призналась звезда.

Анита Луценко пообщалась с фанатами / Фото: instagram.com/anitasporty

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