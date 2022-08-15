Анита Луценко ответила, планирует ли возвращаться в Украину и где находится ее муж

Звездная фитнес-тренерша Анита Луценко в начале полномасштабного вторжения России в Украину уехала в Великобританию.
Тренершка Анита Луценко, которая сейчас находится за границей, решила пообщаться со своими фанатами.
В Instagram-stories у знаменитости спросили, планирует ли она возвращаться в Украину. Анита призналась, что за границей жить не планирует. Впрочем, в Киев тренерша пока не спешит возвращаться, ведь боится.
"Ни на секунду не было и нет мыслей оседать за границей", – отметила Луценко.
Также поклонники поинтересовались, где же сейчас находится ее муж – Александр. Анита призналась, что он остался дома.
Луценко рассказала, что сейчас очень скучает по своей довоенной жизни. Она хочет вернуться домой, но пока это слишком опасно.
"По своей жизни дома. Когда все было стабильно и понятно, классно и удобно", – призналась звезда.
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