Анита Луценко показала, как тренирует Ирину Горовую, и рассекретила, насколько продюсер похудела

Украинская тренер Анита Луценко рассекретила, что именно она является персональным тренером продюсерши Ирины Горовой.

Периодически Горовая делилась с подписчиками в Instagram видео своих тренировок и рассказывала, какие упражнения делает. А на этот раз Луценко запостила у себя в фотоблоге селфи с продюсером, а также видео, где фитнес-тренер тщательно следит, чтобы Ирина Горовая правильно делала упражнения.

Вместе с тем Луценко похвасталась, что за восемь недель под ее наблюдением Горовая смогла сбросить шесть килограммов. Но и это не все достижения, которыми Луценко похвасталась:

"Женщина, которая просто полна энергии, стиля, таланта, харизмы! Обожаю! За 8 недель работы удалось: похудеть на 6 кг, сделать тренировку регулярной рутиной, стать на руки вверх ногами впервые, отработали технику, надеть любимое платье и быть в ней super -hot", — перечислила Анита.

Анита Луценко и Ирина Горовая / Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко и Ирина Горовая / Фото: instagram.com/anitasporty

В свою очередь подписчики страницы Луценко наделали комплиментов ей и Ирине Горовой:

Ей просто с тренером индивидуальным повезло

Ирина очень классная! Каждый раз, как вижу ее, любуюсь тем, как в ней сочетаются нежность и сила

Какие крутые девушки!

Прекрасные результаты! Поздравляю.

Напомним, на днях дочь Ирины Горовой Наталья поделилась редким фото со своим отцом, рэпером Юрием Горовым, более известным как UGO.

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