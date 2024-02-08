Анита Луценко показала, как тренирует Ирину Горовую, и рассекретила, насколько продюсер похудела

Тренерша похвасталась успехами своей подопечной.
Украинская тренер Анита Луценко рассекретила, что именно она является персональным тренером продюсерши Ирины Горовой.
Периодически Горовая делилась с подписчиками в Instagram видео своих тренировок и рассказывала, какие упражнения делает. А на этот раз Луценко запостила у себя в фотоблоге селфи с продюсером, а также видео, где фитнес-тренер тщательно следит, чтобы Ирина Горовая правильно делала упражнения.
Вместе с тем Луценко похвасталась, что за восемь недель под ее наблюдением Горовая смогла сбросить шесть килограммов. Но и это не все достижения, которыми Луценко похвасталась:
"Женщина, которая просто полна энергии, стиля, таланта, харизмы! Обожаю! За 8 недель работы удалось: похудеть на 6 кг, сделать тренировку регулярной рутиной, стать на руки вверх ногами впервые, отработали технику, надеть любимое платье и быть в ней super -hot", — перечислила Анита.
В свою очередь подписчики страницы Луценко наделали комплиментов ей и Ирине Горовой:
- Ей просто с тренером индивидуальным повезло
- Ирина очень классная! Каждый раз, как вижу ее, любуюсь тем, как в ней сочетаются нежность и сила
- Какие крутые девушки!
- Прекрасные результаты! Поздравляю.
Напомним, на днях дочь Ирины Горовой Наталья поделилась редким фото со своим отцом, рэпером Юрием Горовым, более известным как UGO.
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