Анита Луценко показала редкое фото 8-летней дочери и поздравила ее с особым праздником

Звездная тренер Анита Луценко рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 7 июня, дочь спортсменки Мия отмечает день рождения. По случаю 8-летия звездная мама посвятила ей пост и показала, как быстро подросла ее именинница. Правда, ее лицо показывать не стала. На изображении Мия любуется природой и позирует возле водоема. Тем временем в публикации Анита адресовала нежные слова дочери.

"Как обладательница официального звания "Мама Мии" ответственно заявляю: лучшая дочь в мире досталась именно мне. С днем рождения", - написала тренер.

Дочь Аниты Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Отметим, во время полномасштабного вторжения Анита Луценко с дочерью эмигрировали в Великобританию. К слову, отцом девочки является возлюбленный спортсменки – тренер цигун Александр Лозовцев, с которым спортсменка официально не заключала брак. Как известно, звезда не слишком часто афиширует личную жизнь, поэтому не делится общими фото и не рассказывает о гражданском муже.

Напомним, недавно Анита Луценко показалась на прогулке с дочерью и восхитила редким фото с ней, где засветила ее лицо.

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