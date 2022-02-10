Анита Луценко показала себя с весом 80 кило в белье

Тренерша продемонстрировала, как выглядела после родов.

Звездная фитнес-тренерша Анита Луценко показала, как выглядела после родов.

Так, во время беременности знаменитость набрала 19 килограммов и после рождения дочери весила 80 кило. Этой информацией звезда поделилась, поскольку подняла тему относительно того, стоит ли уходить от человека, которому не нравится твой вес. Анита отметила, что сказать: "Ты молодец и ты сможешь" и "Если ты не похудеешь…" – разные вещи. В качестве примера Луценко рассказала свою историю. В Instagram-stories она отметила, что даже с весом 80 кг она ни разу не услышала от любимого, что она не самая лучшая женщина в мире.

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Тренерша добавила, что в таких случаях партнерам лучше поддержать любимого человека, а не угрожать: "В моей идеальной картинке мира это: "Давай пробежимся сегодня вместе, а мама побудет с ребенком 25 мин", "Давай арбузик, а не пончик?" Это же вкусно?", "Пошли прогуляемся".

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

"И это работает! Вес – не главное, главное любовь и поддержка из сердца", – добавила звезда и показала себя похудевшую с любимым.

Анита Луценко с любимым / instagram.com/anitasporty

Луценко также опубликовала фото в белье и обратилась к женщинам, отметив, что тело после родов изменится, стоит дать немного времени на восстановление.

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Анита добавила, что через три месяца после родов она похудела до 52 кило.

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