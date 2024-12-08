Анита Луценко показала заметно подросшую 8-летнюю дочь и рассекретила ее необычное увлечение

Звездный фитнес-тренер Анита Луценко порадовала редким семейным контентом с 8-летней дочерью Мией.

Спортсменка почти не показывает девочку в своем фотоблоге. Однако на этот раз знаменитость сделала исключение. В Instagram Анита Луценко опубликовала фото, на которых засветилась и Мия, которая заметно подросла и изменилась. Девочка как раз работала с планшетом.

Анита Луценко с дочерью / Фото: instagram.com/anitasporty

Как впоследствии поделилась тренерша, у Мии довольно необычное увлечение. Девочка занимается графическим рисованием. Спортсменка отметила, что у ее дочери талант, ведь уже в юном возрасте она создает шедевры. Анита Луценко записала Мию на курсы, чтобы та развивала свои умения под руководством специалистов в соответствующей сфере.

"В наше время технологий у детей есть большой потенциал в обучении, но очень важно найти для них занятие, которое будет увлекать. Мою Мию увлекает направление рисования и уже в юном возрасте она может создавать шедевры! Я невероятно в восторге от ее таланта", — поделилась тренерша. .

Дочь Аниты Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Напомним, недавно голливудская актриса Николь Кидман впервые за длительное время показалась на публике с младшей дочерью. Артистка продемонстрировала, как сейчас выглядит 13-летняя Фейт.

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