Анита Луценко призналась, подала ли в суд на хирурга, который изуродовал ей живот

Звездная тренер Анита Луценко, которая пережила неудачную операцию по удалению пупочной грыжи, ответила, судилась ли с врачами.

Так, знаменитость поделилась, что до сих пор преодолевает путь реабилитации и постепенно возвращается к желаемым ею формам. Впрочем, в суд с иском не обращалась и никогда не получала извинений от виновных. Как признается Луценко, врач, навредивший ее телу, не видел никаких проблем в результате операции.

"Я не подавала исков в суд и никто мне не звонил тоже. Когда я обратилась к этому врачу с вопросами после операции, то не заметила никакой эмпатии или желания помочь. Он сказал, что все идеально. Хотя идеально скорее было до операции, сравнительно с результатом. Сейчас я в процессе реабилитации и мой живот уже приближается к нормальному", - призналась Анита в интервью oboz.ua.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Напомним, тренер Анита Луценко ранее рассказывала, что ей сделали неудачную операцию по удалению пупочной грыжи после беременности и подшили диастаз. Из-за халатности врачей живот звезды остался изуродованным. Впрочем, через некоторое время решилась на пластику и похвасталась результатами до и после операции.

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