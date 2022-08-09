Анита Луценко рассекретила, в какой стране дочь пойдет в первый класс и показала, что ей нужно купить

Так, в этом году 6-летняя Мия должна была пойти в первый класс в Украине. Впрочем, из-за полномасштабной войны РФ против Украины, спортсменка решила отдать девочку в школу за границей.

Сейчас они дочерью находятся в Великобритании. Именно там девочка пойдет в первый класс. Об этом Анита написала на странице в Instagram.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

"Ну что ж, должна поделиться с вами. Я решила, что в первый класс Мия должна пойти в школу в Британии. Для меня всегда было очень важно начать и закончить в одной школе с теми же друзьями, это мой удачный опыт и я всегда этого стремилась для Мии... Это было самое главное в последние годы приготовлений в школу... Но все в урну... Сказать, что я зла, это ничего не сказать..." – написала тренер.

Как рассказала знаменитость, девочка будет учиться в обычной сельской школе, которая расположена в 1,5 часах езды от Лондона.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Луценко выразила надежду, что ее дочь начнет учиться в Британии, а окончит школу в Украине. Собственный дедлайн Аниты – вернуться домой к марту 2023 года.

Также блоггер показала, что школьникам необходимо приобрести. И это – резиновые сапоги.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Напомним, в "Охматдете" показали трогательные снимки встречи голливудской актрисы Джессики Честейн с детьми. Там были детки и из временно оккупированного Херсона, и из Харькова, и из Одессы.

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