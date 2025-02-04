Анита Луценко рассказала, как в Таиланде поставила россиян на место: "Они были в шоке"

Известная тренер Анита Луценко приехала в Киев на несколько дней, чтобы презентовать собственную книгу под названием "15 вечеров из Хезер".

На закрытой презентации побывала ТСН.ua и узнала, чем живет сейчас инфлюэнсерша. После начала полномасштабного вторжения Анита Луценко нашла убежище у британки по имени Хезер, которая пригласила ее с семьей в собственный дом недалеко от Лондона.

Презентация книги Аниты Луценко

"Мне хотелось ей как-то отблагодарить, потому что Хезер действительно изменила мое отношение к возрасту и к жизни в целом", — призналась Анита на презентации книги "15 вечеров с Хезер". К слову, перед приездом в Киев звездная тренер успела еще съездить в Таиланд. В комментарии ТСН.ua Анита Луценко поделилась своими впечатлениями от этой поездки.

"Россиян там действительно много, но я с ними, если и общалась, то только на украинском, хотя взаимодействовать с ними не было никакого желания. Честно, они были шокированы, спрашивали, почему я не перехожу на русский, а я им говорю: "Ну вы же понимаете мой украинский?! Конфликтов особых не было, но, конечно, даже рядом с ними находиться было не очень приятно".

Книга Аниты Луценко

Также Анита расставила точки над и, где проживает на данный момент: "Я сейчас живу в Испании, но каждые два месяца пытаюсь бывать в Украине".

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