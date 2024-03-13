Анита Луценко снова сделала операцию и показала как исправила ошибку хирурга, изуродовавшего ей живот

Известная украинская тренер Анита Луценко снова решилась лечь под нож хирурга, чтобы исправить неудачную пластику живота.

В сторис своей страницы в Instagram знаменитость поделилась кадрами из операционной, а также призналась, что эта операция тоже не прошла без осложнений. Как рассказала Луценко, ей очень хотелось вернуть прежний вид своего живота, так что две недели назад она сделала еще одну операцию:

"Закончу историю "Пупок". На Новый год я решила, что больше не хочу держать эти мысли в голове 24/7 и решила найти, кто переделает эту "прекрасную" работу. Нашла врача, записалась на консультацию. Сказал, что все сделает. Мой запрос был: вернуть, как было до первой операции. Все прошло гуд. Врач сказал, что было сложно и много фиброзной ткани", — объяснила спортсменка.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Впрочем, как поделилась Луценко, на этот раз другой врач сумел вернуть эстетичный вид ее животу. И хотя на восстановление потребуется год, тем не менее Анита уже довольна результатом. Также тренер поделилась фото до и после операции:

"Счастлива, что решилась. Хотя думала, что через две недели буду прыгать. Но пока восстанавливаюсь. Ношу корсет и очень осторожна. Врач сказал, что живот придет в норму через год. После тренировки стало лучше. Пока чувствую, что долго лежала, и тело должно стать на место", — поделилась Анита.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Вместе с тем спортсменка призналась, что сожалеет о том, что когда делала первую операцию, не уделила больше внимания врачу, к которому по итогу пошла.

"О чем я сожалею: что не уделила в 10 раз больше внимания поиску врача; что доверилась, когда врач сказал, сделаю вам без сетки. Это была ошибка. То ли на мне провели эксперимент то ли что; не нужно было набирать так много веса во время беременности", — подвела итоги тренер.

Напомним, на днях Анита Луценко со слезами на глазах рассказала, как сделала неудачную операцию на животе. Тренер легла под нож хирурга, чтобы удалить пупочную грыжу, которая появилась после родов, а также подшила диастаз.

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