Анита Луценко соблазнительно поплавала в бассейне и засветила упругие ягодицы

Знаменитость очаровала роскошными формами.
Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко изрядно взбудоражила воображение своих поклонников пикантным контентом.
Звезда опубликовала в Instagram новое видео, где соблазнительно поплавала в бассейне. На ролике тренер в голубом купальнике сначала отпила свой коктейль, а потом начала плюхаться в воде таким образом, что засветила свои упругие ягодицы.
К слову, знаменитость сейчас находится в Греции. Там тренер наслаждается отдыхом, нежится на теплом солнышке и радует своих поклонников интересным контентом.
Кстати, новый ролик звезды пользователи тоже не обошли стороной. Они засыпали Аниту комплиментами:
- Какая же ты сексуальна!
- На это можно смотреть вечно!
- Что тут скажешь! Ты шикарная!
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