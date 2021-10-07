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Анита Луценко соблазнительно поплавала в бассейне и засветила упругие ягодицы

Анита Луценко соблазнительно поплавала в бассейне и засветила упругие ягодицы

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Знаменитость очаровала роскошными формами.

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко изрядно взбудоражила воображение своих поклонников пикантным контентом.

Звезда опубликовала в Instagram новое видео, где соблазнительно поплавала в бассейне. На ролике тренер в голубом купальнике сначала отпила свой коктейль, а потом начала плюхаться в воде таким образом, что засветила свои упругие ягодицы.

К слову, знаменитость сейчас находится в Греции. Там тренер наслаждается отдыхом, нежится на теплом солнышке и радует своих поклонников интересным контентом.

Кстати, новый ролик звезды пользователи тоже не обошли стороной. Они засыпали Аниту комплиментами:

  • Какая же ты сексуальна!
  • На это можно смотреть вечно!
  • Что тут скажешь! Ты шикарная!

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