Анита Луценко соблазнительно поплавала в бассейне и засветила упругие ягодицы

Знаменитость очаровала роскошными формами.

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко изрядно взбудоражила воображение своих поклонников пикантным контентом.

Звезда опубликовала в Instagram новое видео, где соблазнительно поплавала в бассейне. На ролике тренер в голубом купальнике сначала отпила свой коктейль, а потом начала плюхаться в воде таким образом, что засветила свои упругие ягодицы.

К слову, знаменитость сейчас находится в Греции. Там тренер наслаждается отдыхом, нежится на теплом солнышке и радует своих поклонников интересным контентом.

Кстати, новый ролик звезды пользователи тоже не обошли стороной. Они засыпали Аниту комплиментами:

Какая же ты сексуальна!

На это можно смотреть вечно!

Что тут скажешь! Ты шикарная!

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