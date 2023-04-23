Анита Луценко в нижнем белье ошеломила, как выглядела ее фигура сразу после родов

Звездный фитнес-тренер Анита Луценко показала, как выглядела ее фигура сразу после рождения дочери.

Знаменитость не скрывает, что набрала лишний вес и его тело потеряло физическую форму. Однако после родов Анита усердно занялась собой.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Как рассказала в Instagram спортсменка, она пошла на пилатес (комплекс физических упражнений, направленный на развитие гибкости всех мышц тела). Также Луценко исправила осанку и поработала с диастазом.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Тренер правильно питалась, бегала, много ходила. Спортсменка пыталась иметь полноценный сон и засыпала, когда была такая возможность. Также звезда делала упражнение Кегеля.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Это все принесло свой результат. Через короткое время Анита вернула свою привычную физическую форму. В Instagram спортсменка показала, как изменялась ее фигура.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Напомним, в начале полномасштабной войны Анита Луценко уехала из Украины в Великобританию. Там она сейчас живет с дочерью, а вот муж тренера остался дома. Пока Анита не знает, когда вернется в Украину, потому что боится.

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